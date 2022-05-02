росіяни хотіли зайти в Київ за картами 1987 року, – Данілов

Військові рф не були готові до війни, вони намагалися зайти у Київ за мапами 1987 року. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише Укрінформ.

«Я можу сказати, що на наше щастя… ми маємо чітке уявлення, яким чином вони (рф – ред.) були підготовлені… аж ніяк. І це дало нам певні переваги. Ми в РНБО маємо такий трофей як карти, за якими вони мали заходити на територію Києва через Київську область. Це старі карти 1987 року», – сказав Данілов.

Нагадаємо, що рано-вранці 24 лютого росія почала повномасштабну війну проти України. Вже 68 день поспіль ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. ЗСУ, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинять спротив російським військам і завдають їм значних втрат.

Водночас відомо, що на початку вторгнення російські війська приїхали в Україну з протермінованими на кілька років сухпайками. Такої «їжі» їм вистачило ненадовго, тому окупанти взялися масово грабувати продуктові магазини, відбирати їжу у домівках українців та навіть вбивати свійську птицю.

Як писав Львівський портал, навіть з амуніцією в російських загарбників не склалося – військове керівництво у квітні надіслало солдатам в Україну старі і непридатні до використання бронежилети.

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