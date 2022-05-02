На війні в Україні знищили 23 800 російських окупантів

За минулу добу, 1 травня, російські війська втратили на війні в Україні ще 300 військових, 22 танки, 26 безпілотників та 2 літаки. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 2 травня загальні втрати росії становлять:
- особового складу – близько 23800 (+300 за минулу добу) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1048 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
- артилерійських систем – 459 (+8) од,
- РСЗВ – 152 (+1) од,
- засоби ППО – 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од,
- кораблі /катери – 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26).
- Спеціальна техніка – 38 (+6).
- Крилаті ракети – 84 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. У Генштабі додають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Додамо, що сьогодні зранку Збройні Сили України вже знищили біля острова Зміїного два російські катери.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка