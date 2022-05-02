На війні в Україні знищили 23 800 російських окупантів

За минулу добу, 1 травня, російські війська втратили на війні в Україні ще 300 військових, 22 танки, 26 безпілотників та 2 літаки. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 2 травня загальні втрати росії становлять:

особового складу – близько 23800 (+300 за минулу добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,

артилерійських систем – 459 (+8) од,

РСЗВ – 152 (+1) од,

засоби ППО – 80 (+0) од,

літаків – 194 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од,

кораблі /катери – 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26).

Спеціальна техніка – 38 (+6).

Крилаті ракети – 84 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. У Генштабі додають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Додамо, що сьогодні зранку Збройні Сили України вже знищили біля острова Зміїного два російські катери.

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