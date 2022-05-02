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На сході ЗСУ знищили 75 окупантів і розгромили склад із боєприпасами

Наталя Дуляба

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Протягом понеділка, 2 травня, українські захисники розгромили ворожий склад із боєприпасами, а також ліквідували 75 окупантів. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Так, протягом доби ц травня війська рф здійснили одну атаку на сході України. Її українські захисники успішно відбили, а також знищили ворожий склад боєприпасів. росіяни зазнали таких втрат:

  • особового складу – 75 осіб;
  • танків – 2 одиниці;
  • БМП – 6 одиниць;
  • ББМ – 5 одиниць;
  • артилерійських систем – 1 одиниця;
  • мінометних розрахунків – 2;
  • АТ – 3 одиниці;
  • БПЛА – 4 одиниці;
  • спеціальна техніка – 1 одиниця.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 23 800 військових, 194 літаки, 155 гелікоптерів та 148 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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