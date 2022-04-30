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Із полону визволили ще 14 українців

Наталя Дуляба

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Із російського полону додому повернулись ще 14 українців, в тому числі й вагітна військовослужбовиця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Черговий обмін полоненими Україна і росія провели в суботу, 30 квітня. Додому вдалося повернути 14 громадян, половина з них – військовослужбовці.

«Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п’ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!», – написала Ірина Верещук.

Нагадаємо, кілька днів тому з російського полону визволили ще 45 українців.

Раніше було відомо, що у заручниках російських окупантів перебувають близько тисячі українських цивільних. Кожен другий бранець – жінка.

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