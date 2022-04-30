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В Мелітополі окупанти планують відкрити російський «Сбербанк»

Анастасія Диняк

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На Запоріжжі у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни хочуть відкрити «Сбербанк Росії» та ввести в обіг рублі. Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Так, у четвер, 28 квітня, російські окупанти збирали колишніх співробітників банків, які погодилися перейти на бік ворога.

Колаборантів планують відправити на навчання у Ростов-на-Дону. Роботу російського «Сбербанку» збираються запустити на базі українського «Ощадбанку».

Окрім того, вже з 1 травня російські окупанти можуть почати вводити в обіг рублі.

Як повідомляв Львівський портал раніше, також з 1 травня росіяни планують перевести у «рублеву зону» тимчасово окуповані території Херсонщини.

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