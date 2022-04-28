На Херсонщині окупанти хочуть ввести рублі

Російські окупанти хочуть з 1 травня перевести у «рублеву зону» тимчасово окуповані території Херсонщини. Про це повідомили у російському виданні «РИА-Новини».

Так, самопроголошений заступник голови військово-цивільної адміністрації регіону Кирил Стремоусов заявив, що з 1 травня Херсонщина переходить на рублі.

За його словами, «перехідний період» триватиме до чотирьох місяців. Під час цього прийматимуть і українську валюту, і російську. Згодом відбудеться повний перехід на російські рублі.

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