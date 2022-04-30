На сході ЗСУ знищили 81 окупанта, літак і три танки

Протягом суботи, 30 квітня, українські захисники розгромили низку ворожої техніки, зокрема літак і три танки, а також ліквідували 81 окупанта. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Протягом доби 30 квітня війська рф здійснили шість атак на сході України. Їх українські захисники успішно відбили, а ворог зазнав втрат:

особового складу – 81 людина

танки – 3 одиниці

БМП – 6 одиниць

БТР – 5 одиниць

мінометний розрахунок – 1

АТТ – 5 одиниць

літаків – 1 одиниця

БПЛА – 1 одиниця.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила більше 23 тисяч військових, 190 літаків, 155 гелікоптерів та 1008 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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