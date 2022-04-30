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На сході ЗСУ знищили 81 окупанта, літак і три танки

Наталя Дуляба

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Протягом суботи, 30 квітня, українські захисники розгромили низку ворожої техніки, зокрема літак і три танки, а також ліквідували 81 окупанта. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Протягом доби 30 квітня війська рф здійснили шість атак на сході України. Їх українські захисники успішно відбили, а ворог зазнав втрат:

  • особового складу – 81 людина
  • танки – 3 одиниці
  • БМП – 6 одиниць
  • БТР – 5 одиниць
  • мінометний розрахунок – 1
  • АТТ – 5 одиниць
  • літаків – 1 одиниця
  • БПЛА – 1 одиниця.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила більше 23 тисяч військових, 190 літаків, 155 гелікоптерів та 1008 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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