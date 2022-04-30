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ЗСУ знищили понад тисячу ворожих танків

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 23 200 військових, 190 літаки та 155 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 30 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 23 200 осіб,

танків ‒ 1008 од,

бойових броньованих машин ‒ 2 445 од,

артилерійських систем – 436 од,

РСЗВ ‒ 151 од,

засоби ППО ‒ 77 од,

літаків – 190 од,

гелікоптерів – 155 од,

автомобільної техніки ‒ 1 701 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 232,

Спеціальна техніка ‒ 32,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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