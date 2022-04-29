Російська армія вбила ще одну журналістку в Україні

Продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Обстріл стався 28 квітня. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

Віра Гирич почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-о та 2-о поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа.

Цинічний обстріл Києва 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

На фото авто Віри Гирич та її будинок

Раніше Львівський портал повідомляв, що росія вже вбила 18 журналістів в Україні.

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