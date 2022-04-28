Випускника Академії сухопутних військ нагородили орденом Хмельницького

Випускника Нацакадемії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, майора Богдана Гарнагу нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Про це Львівському порталу повідомили в НАСВ.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України майор Богдан Гарнага Указом Президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Богдан Гарнага є командиром батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, яка у складі Об’єднаних сил обороняє рідну землю від агресора.

В Академії розповідають, що Богдан закінчив видовий виш 2014 року і був скерований на посаду командира взводу у 72-у окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців. А за тиждень вже відбув у зону проведення Антитерористичної операції, у район Амвросіївки. У січні 2015-го його призначають командиром роти, про яку невдовзі на фронті заговорили, як про «шалену» сьому роту!

Лише у 2014–2015 роках підрозділ виконував бойові завдання поблизу Старобешевого, долучався до вивозу поранених після боїв за Іловайськ, воював біля Старогнатівки, Петрівського та Білої Кам’янки, у Волноваському районі.

«Скажімо, під Білою Кам’янкою Гарнага утримував лінію оборони завдовжки 8 км лише… з 74-ма бійцями! Згодом підрозділ «Бахмата» вибив із села дві роти ворога і зайняв панівну висоту. Не менш героїчно з грудня 2016-го офіцер разом зі своєю ротою тримав оборону на опорному пункті «Зеніт» поблизу Донецького аеропорту. Друзі, колеги, командування військової частини та підлеглі поважають Богдана за професіоналізм, компетентність, відданість та хоробрість, за чесність, справедливість і повагу до людей», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в червні минулого року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом нагородив Богдана Гарнагу орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, і особисто вручив йому високу державну нагороду на церемонії, яка відбулась поблизу передової лінії оборони.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.