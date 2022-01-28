На Сихові збудують масштабний медичний центр із готелем і пологовим

На вул. Вернадського, що на Сихові, з’явиться масштабний приватний медичний центр із пологовим будинком та 15-поверховим готелем для пацієнтів. Відповідні містобудівні умови та обмеження 28 січня затвердив виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про земельну ділянку площею 4,66 га на вул. Вернадського. Фактично йдеться про окраїну Сихова, поруч – «Арена Львів», іподром, а також село Зубра.

Цю територію Львівська міськрада наприкінці 2020 року віддала в оренду, поставивши головну умову – тут має бути не черговий житловий комплекс, а лікарня і поліклініка.

Як розповів заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, земельну ділянку взяли в оренду дві фірми: ТзОВ «Медіка» та ПП «Лев міста 2012». На цьому місці збираються збудувати масштабний приватний медичний центр із пологовим будинком та 15-поверховим готелем.

«Тут буде поліклінічне і лікарняне відділення, також власники декларують пологовий будинок «Лелека» і готель, що зможе приймати пацієнтів, які будуть лікуватись у тих медзакладах», – сказав посадовець.

Будівлі зліва – медичний центр, який будуватиме ТзОВ «Медіка», справа – об’єкти ПП «Лев міста 2012» (найвищою будівлею є готель)

Відтак ПП «Лев міста 2012» затвердили містобудівну документацію на будівництво комплексу медичних закладів, готелю для їхніх відвідувачів та обслуговуючих будівель, а ТзОВ «Медіка» – на медичний центр.

Забудувати земельну ділянку дозволили на 36%, гранично допустиму висоту для медичного центру встановили на рівні 25 м, для готелю – 55 м, для інших медичних і допоміжних будівель – 25 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Лев міста 2012» – львівське підприємство, яке займається нерухомістю. Існує з 2012 року. Його власником є львів’янин Роман Михайлів – президент футбольного клубу «Львів».

Також у ЗМІ Роман Михайлів відомий як власник самовільно встановлених МАФів і будівлі зараз уже знесеного ресторану «Хутірець», який за документами був житлом.

ТзОВ «Медіка» – чернівецька фірма, що торгує фармацевтичними товарами. Її власницею є мешканка Чернівців Інна Догадіна. Також вона була серед засновників шведсько-українського медичного центру Angelholm, який у Чернівцях спеціалізується на травматології та ортопедії.

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