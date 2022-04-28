Притула збирає 12 мільйонів гривень на нову техніку для знищення окупантів

Шоумен і активний волонтер Сергій Притула оголосив черговий збір коштів на купівлю з надсучасного обладнання для потреб українських військових. Ціна питання – 12 мільйонів гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Яку саме техніку попросили закупити українські військові Притула наразі не розголошує, але обіцяє, що після перемоги України розповість та покаже про що була мова.

«Друзі, нам знову поставлено нереальну задачу, але я вірю, що ми її виконаємо. Наші військові просять купити щось таке, що навіть складно вимовити, але цей пристрій, яких потрібно придбати певну кількість, використовуватимуть для виявлення та ефективного знищення нашого противника. На виконання цього замовлення необхідно зібрати 12 мільйонів гривень», – повідомив Сергій Притула.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що фонд Притули продає з аукціону картину Марії Примаченко для потреб ЗСУ.

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