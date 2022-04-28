ОСТАННІ НОВИНИ

Притула збирає 12 мільйонів гривень на нову техніку для знищення окупантів

Андрій Котенський

|

Шоумен і активний волонтер Сергій Притула оголосив черговий збір коштів на купівлю з надсучасного обладнання для потреб українських військових. Ціна питання – 12 мільйонів гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Яку саме техніку попросили закупити українські військові Притула наразі не розголошує, але обіцяє, що після перемоги України розповість та покаже про що була мова.

«Друзі, нам знову поставлено нереальну задачу, але я вірю, що ми її виконаємо. Наші військові просять купити щось таке, що навіть складно вимовити, але цей пристрій, яких потрібно придбати певну кількість, використовуватимуть для виявлення та ефективного знищення нашого противника. На виконання цього замовлення необхідно зібрати 12 мільйонів гривень», – повідомив Сергій Притула.

Раніше Львівський портал повідомляв, що фонд Притули продає з аукціону картину Марії Примаченко для потреб ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів