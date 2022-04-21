Картину Марії Примаченко продадуть на аукціоні для потреб ЗСУ

Частинка справжнього культурного спадку України, вцілілу картину з розбомбленого росією музею Марії Примаченко продадуть із аукціону на потреби Збройних Сил Укрїни. Про це повідомив відомий телеведучий та волонтер Сергій Притула.

За словами Сергія Притули, аукціон проводитимуть в Україні. У його проведенні допомагатимуть відомі українські галеристи, які й перевіряли справжність переданої волонтерам картини.

Аукціон триватиме кілька днів, а дату проведення назвуть згодом.

Картина Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку» створена у 1990 році. Символічно, але саме коло четвертого енергоблоку ЧАЕС російські окупанти нещодавно отримали смертельну дозу опромінення.

Також відомо, що родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.

Львівський портал повідомляв, що під час російського вторгнення в Україну, 27 лютого 2022 року, в районному центрі Іванків Київської області було знищено історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт Марії Примаченко. Частину картин, що зберігалися в музеї, вдалося врятувати. Тимчасово їх зберігають у себе місцеві жителі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.