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На Великдень у час війни до церкви пішли більше українців, ніж у локдаун

Ольга Денисяка

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33% опитаних українців цьогоріч відвідували церкву на Великдень. Це більше, ніж під час першого нокдауну у 2020 році. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Так, 33% українців зазначили, що відвідували церкву на Великдень, 67% – не відвідували.

Соціологи стверджують, що це вищий показник аніж в час першого карантину (квітень 2020), але нижчий ніж був до 2020 року. Найбільше тих, хто був у церкві на Великодні свята серед мешканців західних областей та сільського населення.

Зазначимо, що МВС закликало українців бути максимально пильними й обережними під час Великодня. Про те, що росія може вдатись до провокацій на Великдень, попереджало й РНБО. На Львівщині на Великдень традиційних нічних богослужінь цьогоріч не було. Їх спланували так, щоб завершити до початку комендантської години і розпочати у великодню неділю після 06:00 год.

Після свята президент України Володимир Зеленський заявив, що православний світ побачив, що для росії Великдень нічого не означає і «російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові».

Опитування проводили 26 квітня серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.  

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