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Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців, – Зеленський

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що православний світ побачив, що для росії Великдень нічого не означає. Про це він повідомив у зверненні зранку 25 квітня.

Зеленський розповів, що росія «привітала» Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій державі, ракетним ударом по Полтавській області, по Кременчуку. Обстріляли Чугуїв Харківської області. Вбили на Великдень ще двох дітей у Донецькій області – дівчаток пʼяти й чотирнадцяти років. А також вкотре відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя.

«росії пропонувалося великоднє припинення вогню. Але православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром.

Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами», – зазначив президент.

Володимир Зеленський висловив вдячність усім поліцейським, працівникам Служби безпеки України та усім, хто відповідав за безпеку на Великдень, за те, що вчора не допустили жодної провокації. Усього того, що російські пропагандисти анонсували напередодні.

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