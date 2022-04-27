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У Польщі спіймали російського і білоруського шпигунів

Наталя Дуляба

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Служба військової контррозвідки (SKW) Польщі виявила і двох шпигунів з росії та білорусі. Про це пише Укрінформ із посиланням на уряд Польщі.

«Чоловіки, яких було затримано 21 та 22 квітня 2022 року, підозрюються у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб», – йдеться у повідомленні.

Обом висунули обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі (шпигунство).

За клопотанням Окружної прокуратури у Варшаві суд арештував підозрюваних на три місяці.

Зібрані військовою контррозвідкою дані вказують на те, що росіянин і білорус, працюючи на російську розвідку проти Польщі, збирали інформацію про функціонування Збройних Сил Польщі, зокрема щодо розташування армійських підрозділів у прикордонній зоні з білоруссю.

Як писав Львівський портал, на початку квітня у Польщі вже арештували двох білорусів за підозрою у шпигунстві. Чоловіки збирали дані про військові та цивільні об’єкти, що мають вирішальне значення для оборони країни.

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