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У Польщі заарештували білорусів, які збирали дані про військові об'єкти

Андрій Котенський

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Двоє громадян Білорусі були затримані в Польщі за підозрою у шпигунстві. Про це йдеться у заяві Національної прокуратури Польщі, пише Європейська правда.

Співробітники військової поліції у Познані затримали двох білорусів, яких підозрюють у тому, що вони займалися шпигунською діяльністю на користь білоруських спецслужб.

Вони, серед іншого, збирали дані про військові та цивільні об’єкти, що мають вирішальне значення для оборони Польщі.

У прокуратурі підозрюваним було висунуто звинувачення у шпигунстві на користь білоруських спецслужб. За клопотанням прокурора їх заарештували судом строком на три місяці.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

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