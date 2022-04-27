У Kyivstar знову стався масштабний збій

У мережі оператора мобільного зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. У частини користувачів Львівщини зник зв’язок, повідомляє Львівський портал.

За повідомленнями від користувачів, зв’язок абонентів Kyivstar відсутній у певних районах обласних центрів, а в деяких областях повністю.

У компанії Kyivstar повідомили, що уже працюють над вирішенням проблеми та обіцяють компенсації своїм користувачам.

«Шановні абоненти, ми перепрошуємо за складнощі у роботі деяких сервісів.

Відбувся короткостроковий збій саме в роботі інформаційних систем Київстар.

Наші спеціалісти вже працюють над його якнайшвидшим усуненням. Обіцяємо, що найближчим часом все полагодять й послуги будуть працювати у повному обсязі.

Після відновлення сервісів ми про це одразу повідомимо.

Для абонентів, які зіштовхнулися з обмеженнями у роботі сервісів, ми передбачаємо компенсації у вигляді додаткових послуг. Про їх обсяг та умови нарахування ми повідомимо пізніше», – повідомили у Kyivstar.

Раніше Львівський портал повідомляв, що потужний збій в роботі мобільного оператора Kyivstar відбувся 3 лютого 2022 року.

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