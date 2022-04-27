У Бєлгородській області горів склад боєприпасів

У російській Бєлгородській області біля села Стара Нелідівка горів склад боєприпасів. Про це пише Укрінформ із посиланням на російський Інтерфакс.

За словами губернатора області В’ячеслава Гладкова, житлові будівлі не зруйновані, а постраждалих внаслідок пожежі немає.

Напередодні російська сторона повідомляла про обстріл села Головчине Бєлгородської області, в обстрілі звинуватили Україну.

Як повідомляв Львівський портал, українська розвідка раніше попереджала, що росія може вдатися до терактів на власній території «для нагнітання антиукраїнської істерії».

Наприклад, на нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа. Тоді російський губернатор заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних Сил України», проте вже 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, яка вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території росії.

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