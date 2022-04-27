ОСТАННІ НОВИНИ

У Бєлгородській області горів склад боєприпасів

Наталя Дуляба

|

У російській Бєлгородській області біля села Стара Нелідівка горів склад боєприпасів. Про це пише Укрінформ із посиланням на російський Інтерфакс.

За словами губернатора області В’ячеслава Гладкова, житлові будівлі не зруйновані, а постраждалих внаслідок пожежі немає.

Напередодні російська сторона повідомляла про обстріл села Головчине Бєлгородської області, в обстрілі звинуватили Україну.

Як повідомляв Львівський портал, українська розвідка раніше попереджала, що росія може вдатися до терактів на власній території «для нагнітання антиукраїнської істерії».

Наприклад, на нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа. Тоді російський губернатор заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних Сил України», проте вже 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, яка вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів