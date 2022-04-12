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Росіяни готують теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії, – розвідка

Наталя Дуляба

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Російські спецслужби планують проведення терактів на території рф та в окупованому Криму, щоб таким чином ще більше збурити своїх громадян проти українців. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Російські спецслужби планують серію терактів із мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах, а також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму», – сказав начальник української розвідки Кирило Буданов.

Він переконаний: провальне виконання плану з мобілізації в росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців: «Вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні Сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів».

За словами Буданова, цілком можливо, що ці теракти в росії подаватимуть як помсту українців за Бучу і Краматорськ та як виправдання жорстокості проти українського мирного населення.

«Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп», – додав Буданов.

На думку керівника української розвідки, дуже символічним є те, що правління путіна почалося з терактів у російських багатоквартирних будинках, які своєю чергою стали підставою для знищення Чечні. А тепер воно, схоже, закінчується тими ж методами.

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