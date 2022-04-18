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Російські окупанти взяли під контроль Кремінну на Луганщині, – голова ОВА

Наталя Дуляба

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Війська рф взяли під контроль місто Кремінна Луганської області, зараз там тривають бої. Про це у своєму Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива», – написав він.

За словами очільника обласної військової адміністрації, можна констатувати, що наступ росіян на Луганщині почався. Людей ще вивозять із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного.

Водночас Сергій Гайдай додав, що російські військові обстріляли мешканців, які самостійно намагались вибратися із Кремінної на власному авто. Попередньо відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого.

«Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по ним вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів! Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!», – наголосив Гайдай.

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