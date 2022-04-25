ОСТАННІ НОВИНИ

У Кремінній окупанти підірвались під час своїх зборів у мерії, – Гайдай

Наталя Дуляба

|

В понеділок, 25 квітня, у мерії Кремінної стався вибух під час зібрання російських окупантів так званої «ЛНР». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки. Газ – така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше, проводити наради більше нікому. Навіть у кульки нема чого покласти», – відзначив він.

За словами Гайдая, у приміщенні Кремінської міськради на момент вибуху перебували так звані силовики «ЛНР» і самопроголошений мер.

Також голова військової адміністрації додав, що українські військові тактично відійшли від уже вщент зруйнованого окупантами Новотошківського.

«У Новотошківському вже практично не залишилось будинків. ЗСУ дещо відійшли, бо просто не було вже де тримати оборону. Ворог продовжує спроби здійснити прориви в Рубіжному та Попасній, бої там тривають. У Рубіжному більша частина міста перебуває під окупантами, вільну частину – хаотично й постійно обстрілюють», – підкреслив Сергій Гайдай.

На контрольованій Україною території Луганської області вдалося частково відновити електропостачання. Гуманітарну допомогу, незважаючи на непросту ситуацію, розвозять у громади щодня.

Сергій Гайдай додав, що росіяни активно використовують ботів у соцмережах, щоб поширювати фейки, зокрема про платну евакуацію. Проте це не так – вся евакуація з територій, підконтрольних Україні, відбувається безкоштовно.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів