У Кремінній окупанти підірвались під час своїх зборів у мерії, – Гайдай

В понеділок, 25 квітня, у мерії Кремінної стався вибух під час зібрання російських окупантів так званої «ЛНР». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки. Газ – така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше, проводити наради більше нікому. Навіть у кульки нема чого покласти», – відзначив він.

За словами Гайдая, у приміщенні Кремінської міськради на момент вибуху перебували так звані силовики «ЛНР» і самопроголошений мер.

Також голова військової адміністрації додав, що українські військові тактично відійшли від уже вщент зруйнованого окупантами Новотошківського.

«У Новотошківському вже практично не залишилось будинків. ЗСУ дещо відійшли, бо просто не було вже де тримати оборону. Ворог продовжує спроби здійснити прориви в Рубіжному та Попасній, бої там тривають. У Рубіжному більша частина міста перебуває під окупантами, вільну частину – хаотично й постійно обстрілюють», – підкреслив Сергій Гайдай.

На контрольованій Україною території Луганської області вдалося частково відновити електропостачання. Гуманітарну допомогу, незважаючи на непросту ситуацію, розвозять у громади щодня.

Сергій Гайдай додав, що росіяни активно використовують ботів у соцмережах, щоб поширювати фейки, зокрема про платну евакуацію. Проте це не так – вся евакуація з територій, підконтрольних Україні, відбувається безкоштовно.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.