Зеленський змінив свого постійного представника в Криму  

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника Президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Про це Львівському порталу повідомили в офісі президента.

В офісі президента зазначають, що кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

Також в ОП наголосили, що держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуваючи й про людей, заради яких триває ця боротьба.

«Деокупація та реінтеграція Криму – це стратегічна робота, яку розпочала команда, призначена Президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, і яка буде продовжена. Як неодноразово наголошував Глава держави, жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути й не буде. Війна Росії проти України почалася з окупації Кримського півострова та має завершитися поверненням українського прапора до Автономної Республіки Крим і міста Севастополя», – йдеться в повідомленні.

Довідково:

Таміла Ташева – українська кримськотатарська правозахисниця, громадська діячка, волонтерка. Співзасновниця громадської організації «КримSOS».

Після окупації Криму Таміла Ташева збирала факти про зникнення кримських татар, зловживання щодо них та порушення прав. У 2019 році Тамілу Ташеву нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня «за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність».

Була кандидатом у народні депутати від партії «Голос» на парламентських виборах 2019 року, № 26 у списку.

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