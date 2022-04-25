Із полону визволили голів двох громад Запорізької області

Івана Сеника та Івана Малєєва, голів двох громад на Запоріжжі, визволили з полону росіян. Окупанти викрали посадовців через відмову співпрацювати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Асоціації міст України, міський голова Києва Віталій Кличко.

Івана Сеника, голову Новоуспенівської сільської ради, викрали російські військові 13 квітня, оскільки той продовжував працювати в інтересах громади навіть під час окупації та відстоював свою патріотичну позицію.

Івана Малєєва, голову Кирилівської селищної ради, окупанти схопили на робочому місці 17 квітня після того, як він відхилив ультиматум щодо співпраці.

Представники місцевої влади перебували у полоні росіян один та два тижні відповідно. Зараз вони є у безпеці.

Водночас Віталій Кличко додав, що ще 8 українських мерів досі перебувають в полоні російських окупантів. Їхня доля наразі залишається невідомою.

Нагадаємо, станом на початок квітня було відомо, що в російському полоні перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

2 квітня після звільнення Київщини від російських військ стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. Її, за словами міністерки реінтеграції Ірини Верещук, вбили у полоні загарбники.

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