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У полоні окупантів перебувають 11 голів місцевих громад

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні утримують у полоні 11 голів місцевих громад низки областей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За словами посадовиці, зараз у полоні окупантів перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

«Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, всі можливі організації (МКЧХ, ООН тощо) та вимагаємо від всіх зробити все можливе для повернення наших цивільних, священників, мерів міст, журналістів й активістів. Їх незаконно та по-насильницьки утримують. Ми боремося за них та закликаємо робити це інших», – сказала Ірина Верещук.

Водночас 2 квітня після звільнення Київщини від російських військ стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. Її, як відзначила Верещук, вбили у полоні загарбники.

«Це є військовим злочином. Винні будуть обов’язково покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права», – наголосила міністерка.

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