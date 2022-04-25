Боєць ЗСУ збив гелікоптер рф за день після того, як навчився користуватись «Іглою»

У Запорізькій області ворожий гелікоптер збив український військовий, якому лише за день до того показали, як користуватись зенітно-ракетним комплексом. Про це йдеться у Facebook Генштабу.
21 квітня у Запорізькій області збили три російські гелікоптери. Знищували ворожу техніку із пересувного зенітно-ракетного комплексу «Ігла», що призначений для ураження вертольотів і літаків низького польоту.
Один з вертольотів – гелікоптер Ка-52 – збив молодий боєць, що лише за день до цього навчився користуватись ракетним комплексом «Ігла».
«Збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження», – розповів командир підрозділу Альфа.
Додамо, що Ка-52 – це російський бойовий вертоліт, що здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 181 літак, 154 гелікоптери та 201 безпілотник.
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Ольга Денисяка