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На війні в Україні знищили майже 22 тисячі російських окупантів

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 21 900 військових, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 25 квітня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ близько 21900 осіб ліквідовано
  • танків ‒ 884 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2258 од,
  • артилерійських систем – 411 од,
  • РСЗВ ‒ 149 од,
  • засоби ППО ‒ 69 од,
  • літаків – 181 од,
  • гелікоптерів –154 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1566 од,
  • кораблі /катери ‒ 8 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201.
  • Спеціальна техніка ‒ 28.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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