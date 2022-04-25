На війні в Україні знищили майже 22 тисячі російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 21 900 військових, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 25 квітня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 21900 осіб ліквідовано
- танків ‒ 884 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од,
- артилерійських систем – 411 од,
- РСЗВ ‒ 149 од,
- засоби ППО ‒ 69 од,
- літаків – 181 од,
- гелікоптерів –154 од,
- автомобільної техніки ‒ 1566 од,
- кораблі /катери ‒ 8 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201.
- Спеціальна техніка ‒ 28.
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка