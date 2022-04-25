На війні в Україні знищили майже 22 тисячі російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 21 900 військових, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 25 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 21900 осіб ліквідовано

танків ‒ 884 од,

бойових броньованих машин ‒ 2258 од,

артилерійських систем – 411 од,

РСЗВ ‒ 149 од,

засоби ППО ‒ 69 од,

літаків – 181 од,

гелікоптерів –154 од,

автомобільної техніки ‒ 1566 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201.

Спеціальна техніка ‒ 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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