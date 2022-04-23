В Україну їдуть міністр оборони і держсекретар США

У неділю, 24 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен відвідають Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня, передає Львівський портал.

«Завтра до нас приїжджають люди зі США, у мене буде зустріч з міністром оборони і з державним секретарем США паном Блінкеном. Будемо чекати, коли безпека дасть можливість і Президенту США приїхати і підтримати український народ», –сказав Зеленський.

Президент зазначив, що переговори будуть вести про постачання зброї Україні. Також він висловив вдячніть за те, що США надсилають в Україну ту зброю, якої ми потребуємо.

Додамо, що наразі у США офіційно не анонсували цього візиту в Україну.

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