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Удар по Одесі: Зеленський назвав росіян «покидьками смердючими»

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Одеси російськими військовими загинуло вісім людей. Про це він заявив під час пресконференції  23 квітня.

«Ви ж бачите, що навіть перед Великоднем, це велике свято в Україні, велике сімейне свято, велике людське свято. Сім ракет! Ось такі у нас великодні дні приголомшливі. Сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Сім! Дві ми збили (…)

Сім ракет, до житлового багатоповерхового будинку потрапила ракета. Вісім людей, за даними на цей момент, померло. 18 чи 20 поранених. Дитині три місяці, померла. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів! Просто покидьки!», – цитує президента Українська правда.

Зазначимо, сьогодні росіяни обстріляли ракетами Одесу. У Повітряному командуванні «Південь» повідомили, що ракети були запущені авіацією з акваторії Каспійського моря з 14:00 до 15:00 год. Протиповітряна оборона ЗСУ знищила дві крилаті ракети та два безпілотними.

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