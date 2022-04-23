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Ракетний удар по Одесі: 5 загиблих, серед них – немовля

Ольга Денисяка

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23 квітня російські окупанти обстріляли ракетами Одесу. Внаслідок авіаудару загинули п’ятеро людей, серед яких є тримісячна дитина. Про це в телеграмі повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.

За даними голови офісу президента, наразі 5 людей загинули та ще 18 отримали поранення.

«5 вбитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше…Серед вбитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень», – повідомив Єрмак.

Як повідомили у Повітряному командуванні «Південь», ракети були запущені авіацією з акваторії Каспійського моря з 14:00 до 15:00 год. Протиповітряна оборона ЗСУ знищила дві крилаті ракети та два безпілотними.

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