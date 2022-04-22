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Українська збірна на Іграх Нескорених здобула 16 медалей

Наталя Дуляба

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На Іграх Нескорених у Гаазі українська команда здобула 16 медалей, серед яких по 5 золотих і срібних, а також 6 бронзових. Про це пише Укрінформ.

Золоту медаль у штовханні ядра виборов Родіон Сітдіков із результатом 9,46 м. У стрибках в довжину Артем Лукашук з результатом 5,20 м виборов «срібло» у своїй категорії, а Іван Герецун – «бронзу» із 5,10 м. Олексій Бобчинець у бігу на 1500 метрів здобув бронзову медаль із результатом 5:42,50.

У командному змаганні зі стрільби з лука вибороли «срібло» Дмитро Афанасьєв, Сергій Калитюк і Василь Стуженко. У штовханні ядра у своїх категоріях стали медалістами Віктор Легкодух («золото» з результатом 7,32), Рустам Росул («срібло» з результатом 5,86), Сергій Прядка («золото» з результатом 8,33).

Анна-Софія Пузанова, яка брала участь у змаганнях замість своєї мами Юлії Паєвської (перебуває у полоні), здобула бронзову медаль зі стрільби з лука в категорії новачків.

«Бронзу» у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем українській команді приніс Іван Лепеха, Андрій Бадарак виборов дві медалі: бронзову – у запливі на 50 м брасом та золоту – у плаванні на 50 м на спині.

У веслуванні на тренажерах українці вибороли 4 медалі: львів’янин Ігор Галушка здобув «золото» у веслуванні на 4 хвилини і «срібло» у веслуванні на тренажерах на 1 хвилину.

Віктор Легкодух виборов «срібло» у веслуванні на тренажері на 4 хвилини у своїй категорії. Ігор Безкаравайний здобув бронзову медаль у веслуванні на 1 хвилину.

Як повідомляв Львівський портал, Ігри Нескорених проходили у Гаазі з 16 по 22 квітня. Українська команда була представлена у восьми видах спорту.

Ігри Нескорених – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, започатковані британським принцом Гаррі, герцогом Сассекським, у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани, які дістали травми, поранення, контузії чи захворювання під час виконання бойових завдань при захисті батьківщини.

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