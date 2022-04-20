Львів’янин Віктор Легкодух здобув дві медалі «Ігор нескорених»

Львівський ветеран АТО Віктор Легкодух здобув перемогу у штовханні ядра та «срібло» у греблі на «Іграх нескорених», що проходять у Гаазі (Нідерланди). Про це йдеться на сторінці, Invictus Games: Team Ukraine.

Спершу Віктору Легкодуху не було рівних у штовханні ядра.

Також Віктор Легкодух у своїй категорії встановив особистий рекорд та здобув срібло у греблі на тренажері на 4 хвилини.

Віктор Легкодух пішов захищати Україну в перші дні російської агресії навесні 2014 року. Чоловік пів року воював у найгарячіших точках на Сході України. У серпні того ж року він отримав важке вогнепальне мінно-вибухове поранення у хребет. Після цього був тривалий період лікування і реабілітації.

Раніше Львівський портал повідомляв, що львів’янин Ігор Галушка здобув перемогу на «Іграх нескорених».

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