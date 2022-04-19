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У Чорному морі росія зосередила 28 ракет

Наталя Дуляба

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У Чорному морі перебувають чотири російські кораблі зі щонайменше 28 ракетами. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише Радіо Свобода.

«У Чорному морі перебувають чотири носія ракет типу «Калібр», сумарний ракетний залп яких становить щонайменше 28 ракет», – сказав він під час брифінгу.

Олександр Мотузяник додав, що російські корабельні угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують наносити ракетні удари, виконувати завдання щодо ізоляції морського узбережжя, а також проводять розвідку.

Як писав Львівський портал, за даними Оперативного командування «Південь», російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів, але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

Російські війська регулярно використовують ракету «Калібр» для обстрілів цивільних об’єктів в Україні. Зокрема, 16 квітня російські військові обстріляли два райони Харкова, використовуючи саме таку ракету. Тоді загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.

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