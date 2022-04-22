На сході ЗСУ знищили 130 окупантів, склад із пальним та боєприпасами

У п’ятницю, 22 квітня, українські військові на сході відбили три ворожі атаки, знищили близько 130 окупантів, низку їхньої техніки, а також склад із паливом й боєприпасами. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Протягом 22 квітня українська артилерія на сході наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських окупантів. Внаслідок успішної роботи ЗСУ було знищено ворожий склад із паливом та боєприпасами. Втім бої тривають.

Втрати противника склали:

особового складу – до 130 осіб;

танків – 3 одиниці;

бойових машин піхоти – 3 одиниці;

бронетранспортери – 4 одиниці;

бойові броньовані машини – 1 одиниця;

автомобільний транспорт – 13 одиниць;

безпілотники – 2 одиниці.

Нагадаємо, загальні втрати росії у війні проти України вже становлять понад 21 тисячу військових, 838 танків, 176 літаків, 153 гелікоптери. Детальніше читайте за цим посиланням.

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