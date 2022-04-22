На війні в Україні ліквідували 21 200 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близко 21 200 військових, 838 танків та 172 безпілотники. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 22 квітня загальні втрати росії становлять:

особового складу – близько 21 200 осіб ліквідовано

танків ‒ 838 од,

бойових броньованих машин ‒ 2162 од,

артилерійських систем – 397 од,

РСЗВ – 138 од,

засоби ППО – 69 од,

літаків – 176 од,

гелікоптерів –153 од,

автомобільної техніки – 1523 од,

кораблі /катери – 8 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня –172.

Спеціальна техніка – 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.