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На війні в Україні ліквідували 21 200 російських окупантів

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близко 21 200 військових, 838 танків та 172 безпілотники. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 22 квітня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу – близько  21 200 осіб ліквідовано
  • танків ‒ 838 од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 2162 од,
  • артилерійських систем – 397 од,
  • РСЗВ – 138 од,
  • засоби ППО – 69 од,
  • літаків – 176 од,
  • гелікоптерів –153 од,
  • автомобільної техніки – 1523 од,
  • кораблі /катери – 8 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –172.
  • Спеціальна техніка – 27.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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