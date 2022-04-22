На війні в Україні ліквідували 21 200 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близко 21 200 військових, 838 танків та 172 безпілотники. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 22 квітня загальні втрати росії становлять:
- особового складу – близько 21 200 осіб ліквідовано
- танків ‒ 838 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2162 од,
- артилерійських систем – 397 од,
- РСЗВ – 138 од,
- засоби ППО – 69 од,
- літаків – 176 од,
- гелікоптерів –153 од,
- автомобільної техніки – 1523 од,
- кораблі /катери – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –172.
- Спеціальна техніка – 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка