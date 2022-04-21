Пентагон розкрив деталі про новий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів

У четвер, 21 квітня, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги для боротьби з російськими окупантами. Його оцінюють у 800 мільйонів доларів. Про це пише Європейська правда.

Речник Пентагону Джон Кірбі деталізував вміст цього нового пакету допомоги для України, який, зокрема, включає:

72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів;

72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць;

понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost;

польове обладнання та запасні частини.

«Це зобов’язання разом із 18 155-мм гаубицями, про які було оголошено 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п’яти дивізіонів», – заявив Кірбі.

Наразі Сполучені Штати виділили Україні допомогу в галузі безпеки на понад 4 мільярди доларів за час президентства Байдена, у тому числі приблизно 3,4 мільярда доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.

Це вже третій пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, які США виділили від початку російського вторгнення. До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.

Як писав Львівський портал, 21 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили війну в Україні, постачання зброї, розширення фінансової допомоги, посилення санкцій проти росії.

Крім оголошення нового пакету військової допомоги Україні на 800 млн доларів, Джо Байден анонсував й 500 млн доларів прямої економічної допомоги, а також запуск програми для прийому українських біженців у США.

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