Шмигаль у США зустрівся з Байденом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прилетів до США і зустрівся там із президентом країни Джо Байденом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вдячний президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену за прийом у Білому домі та плідний діалог задля зупинення росії. Наголосив, що для перемоги України у відстоюванні незалежності та спільних цінностей демократичного світу, потрібне подальше лідерство США у питаннях постачання зброї, розширення фінансової допомоги й посилення санкцій проти росії. Тільки так можна примусити кремль до закінчення війни», – написав Денис Шмигаль.

Водночас він зауважив, що розповів Джо Байдену прозвірства, які синять окупанти на території України, про численні жертви та значні збитки, про зруйновану цивільну інфраструктуру.

Також український прем’єр висловив вдячність президенту США за його рішучу позицію називати дії військових рф геноцидом, а також висловив сподівання на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів в Україні були притягнені до відповідальності.

«Подякував від імені уряду й українців за величезну підтримку, зокрема за оголошення надання Україні нового пакету військової допомоги на 800 млн доларів і 500 млн доларів прямої економічної допомоги», – додав Денис Шмигаль.

Як пише Українська правда, сам Джо Байден сказав, що у нього з Денисом Шмигалем вийшла «гарна дискусія». Також президент США зауважив: сторони обговорили, що потрібно утримати разом країни ЄС та інші країни світу, аби зупинити жорстокість путіна.

Відомо, що Шмигаль має зустрітися у Вашингтоні з членами кабінету Байдена, зокрема, з міністром фінансів Джанет Єллен.

Денис Шмигаль є найвищим українським посадовцем, який відвідав США з початку вторгнення росії та на тлі її тривалого військового наступу на Донбасі.

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