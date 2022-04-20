На Львівщину вже переїхали майже сто підприємств

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну сотні компаній змушені вивозити свій бізнес із територій активних бойових дій на захід країни. Так, від початку війни на Львівщину вже переїхали 93 підприємства. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Зазначається, що переїхали підприємства у галузях харчової, хімічної, легкої, меблевої промисловості та деревообробки, будівництві, машинобудуванні та металообробці. Загалом опрацювали вже більш як 400 заявок на релокацію. З 93, які переїхали, роботу розпочали 38.

Серед них є український лідер на ринку натуральної кави Gemini Espresso, також компанія MatroLuxe– один з найбільших в Україні виробників матраців, м’яких та корпусних меблів. Також вже найближчим часом у Львівській області свою роботу розпочнуть два потужні українські підприємства машинобудівної галузі. Минулого тижня у Львівській ОВА їх керівники підписали відповідні договори про оренду виробничих приміщень. Це ТОВ «УК «ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ», в складі групи компаній ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», та промислова компанія «Пожмашина», яка є єдиним виробником великої спеціалізованої протипожежної техніки в Україні.

Нагадаємо, у Львівській області напрацювали програму підтримки бізнесу на час воєнного стану. Підприємства, які переїдуть на Львівщину отримають по 100 тисяч гривень.

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