Нідерланди доставлять в Україну бронетехніку

На тлі нового наступу росії на Донбасі Нідерланди готові відправити в Україну важке військове обладнання, зокрема бронетехніку. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте за результатами телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пише Громадське.

«У нашій з міністром оборони розмові з президентом Зеленським ми висловили йому підтримку у зв’язку з відновленням наступу росії», – заявив Рютте.

Нідерланди разом із союзниками розглядають можливості додаткових постачань важкої техніки. Якої саме, прем’єр не уточнив.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що поінформував Рютте про загострення ситуації на Донбасі і подякував йому за вагому підтримку.

Зазначимо, що наприкінці березня Нідерланди видворили частину російських дипломатів. 19 квітня росія оголосила персонами нон грата 15 співробітників нідерландської дипмісії в росії.

Як писав Львівський портал, Генштаб ЗСУ 18 квітня зафіксував ознаки початку наступальної операції російських окупантів у Східній операційній зоні.

Зранку 19 квітня у Генштабі констатували активізацію наступу по всій лінії зіткнення на Донбасі. Окупанти хочуть встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.

Президент Володимир Зеленський також заявив про початок битви за Донбас. «Ми будемо захищатися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не потрібно», – сказав він.

За словами секретаря РНБО, росіяни ставлять за мету до Великодня отримати частину Донецької та Луганської областей.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що після битви на Донбасі Україна отримає більш суттєву переговорну позицію, з якої може диктувати певні умови, і після цього президент Володимир Зеленський зможе зустрітися з президентом рф володимиром путіним.

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