Генштаб фіксує ознаки нового наступу на сході України

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ознаки початку наступальної операції російських окупантів на сході України. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00 год.

«Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що з метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим. Планується їх виикористання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року.

У повідомленні йдеться, що основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

Крім того, не виключаються провокаційні дії та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах російської федерації, зокрема завдання ударів по цивільних об’єктах.

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