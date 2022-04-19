Львів’ян закликають спекти тисячу пасок для захисників України

В рамках акції «Великдень для Героїв» львів’ян закликають приєднатися до випікання пасок для наших захисників. Активісти хочуть зібрати 1000 пасок, освятити їх у Гарнізонному Храмі та відправити на передову, щоб підтримати українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі студентського братства Львівщини.

Приносити пасочки можна на проспект Шевченка, 13 (Львівська обласна універсальна наукова бібілотека) до 20 квітня 21:00.

Вже в четвер, 21 квітня, активісти повезуть їх до підрозділів, що перебувають у гарячих точках, щоб встигнути доставити посилки до неділі, аби Воскресіння господнє наші воїни змогли відсвяткувати з освяченими Великодніми пасхами!

Нагадуємо, що акція «Великдень для Героїв» заснована Музеєм Майдану для вшанування Героїв Небесної Сотні і підтримки наших військових

«Щороку ми випікаємо паски, освячуємо їх і кілька залишаємо на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, решту відправляємо на фронт. Також організовуємо розписування писанок, які потім розвішуємо на алеї.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові збирають великодній кошик для ЗСУ. Як долучитись.

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