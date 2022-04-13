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У Львові збирають великодній кошик для ЗСУ. Як долучитись

Наталя Дуляба

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У Львові оголосили збір продуктів для того, аби до Великодня відправити українським захисникам на передову святкові кошики. Долучитися закликають всіх небайдужих. Про це повідомляє Львівський портал.

Першим про збір великодніх кошиків заявив Львівський обласний пластовий центр. Продукти та традиційні святкові наїдки, що не псуються швидко, просять 20-29 квітня приносити у штаб «Пласту» на вул. Винниченка, 6.

До ініціативи тепер долучився й Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, що у Львові на вул. Пекарській, 41. Приносити закликають паски, писанки і великодні яйця, м’ясо та ковбасу. Для оперативної координації просять писати у Facebook або телефонувати за номером: 067-962-83-25.

Всі зібрані продукти освятять і відправлять українським військовим на передову.

Зазначимо, що традиційно великодні кошики у Львові та області збирають релігійні громади, зокрема й Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Втім наразі священнослужителі деталей ще не повідомляли.

Львівський портал стежитиме за актуальним збором смаколиків до Великодня нашим захисникам і оновлюватиме інформацію.

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