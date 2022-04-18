ОСТАННІ НОВИНИ

Через можливі провокації ворога ПЦУ дозволяє змінювати час богослужінь, – Епіфаній

Ольга Денисяка

|

Православна церква України поінформована про можливі провокації з боку ворога, тож благословляє перенесення великодніх богослужінь. Про це заявив під час телемарафону предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Укрінформ.

«Обов’язок церкви – це захист життя і здоров’я як парафіян, так і духовенства від небезпеки російських обстрілів. Бо ми вже чули про анонсовані ворогом провокації. Тому Церква в цей час благословляє змінювати проведення пасхальних богослужінь. З урахуванням місцевої ситуації та умов комендантської години ці богослужіння можуть переноситись на ранок у неділю, а не служитися, як зазвичай, уночі», – сказав Епіфаній.

Водночас він зазначив, що всі бажаючі також матимуть можливість долучитися до онлайн-трансляцій. Наприклад, молитва з Михайлівського Золотоверхого собору транслюватиметься на телебаченні, а також на інтернет-платформі Православної церкви України, сказав митрополит Київський і всієї України.

«В час Великодня кожен повинен відчути радість свята, і тому агресор не зможе нас позбавити цієї великої радості, кожен у міру можливості зможе долучитися до святкування», – зауважив глава ПЦУ.

Епіфаній закликав також не накопичувати в своїй душі злобу і ненависть, а навпаки, цю енергію спрямовувати на добро, на нашу спільну перемогу, робити корисні і милосердні справи, допомагати ближнім – «і тоді ми будемо відчувати умиротворення і духовне полегшення».

«А добро, яке перемагає завжди, присіче те зло, яке зараз намагається нас знищити, і всі разом, я переконаний, ми неодмінно досягнемо перемоги», – підкреслив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, російські окупанти знову вдаються до прийому «інформаційного алібі», попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня. Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікації щодо того, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф».

Пропагандисти наводять конкретний перелік регіонів України, де це «може відбутися». До нього входять Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська та Харківська області. Тож в усіх вищевказаних регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів