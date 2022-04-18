Через можливі провокації ворога ПЦУ дозволяє змінювати час богослужінь, – Епіфаній

Православна церква України поінформована про можливі провокації з боку ворога, тож благословляє перенесення великодніх богослужінь. Про це заявив під час телемарафону предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Укрінформ.

«Обов’язок церкви – це захист життя і здоров’я як парафіян, так і духовенства від небезпеки російських обстрілів. Бо ми вже чули про анонсовані ворогом провокації. Тому Церква в цей час благословляє змінювати проведення пасхальних богослужінь. З урахуванням місцевої ситуації та умов комендантської години ці богослужіння можуть переноситись на ранок у неділю, а не служитися, як зазвичай, уночі», – сказав Епіфаній.

Водночас він зазначив, що всі бажаючі також матимуть можливість долучитися до онлайн-трансляцій. Наприклад, молитва з Михайлівського Золотоверхого собору транслюватиметься на телебаченні, а також на інтернет-платформі Православної церкви України, сказав митрополит Київський і всієї України.

«В час Великодня кожен повинен відчути радість свята, і тому агресор не зможе нас позбавити цієї великої радості, кожен у міру можливості зможе долучитися до святкування», – зауважив глава ПЦУ.

Епіфаній закликав також не накопичувати в своїй душі злобу і ненависть, а навпаки, цю енергію спрямовувати на добро, на нашу спільну перемогу, робити корисні і милосердні справи, допомагати ближнім – «і тоді ми будемо відчувати умиротворення і духовне полегшення».

«А добро, яке перемагає завжди, присіче те зло, яке зараз намагається нас знищити, і всі разом, я переконаний, ми неодмінно досягнемо перемоги», – підкреслив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, російські окупанти знову вдаються до прийому «інформаційного алібі», попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня. Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікації щодо того, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф».

Пропагандисти наводять конкретний перелік регіонів України, де це «може відбутися». До нього входять Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська та Харківська області. Тож в усіх вищевказаних регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

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