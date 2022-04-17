Україна заповнила опитувальник для вступу в ЄС

Україна заповнила опитувальник для надання країні статусу кандидата в Європейський Союз. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише Суспільне.

Раніше, у п’ятницю, 8 квітня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Тепер Єврокомісія має підготувати рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна зможе отримати вже в червні.

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