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Командир взводу Науменко отримав посмертну відзнаку

Андрій Котенський

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Командир взводу 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128 бригади «Закарпатський легіон» лейтенант Іван Науменко за особливі заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.

Як відомо Іван Науменко минулоріч закінчив Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Уродженець Снятинщини загинув в середині березня. Він разом з підлеглими гідно протистояв окупантам, завдаючи їм значних втрат у живій силі та техніці.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відважного офіцера нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Як відомо, Львівська академія сухопутних військ випустила майже 600 лейтенантів у червні 2021 року.

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