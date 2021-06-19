Львівська академія сухопутних військ випустила майже 600 лейтенантів

19 червня Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного випустила 572 молодих лейтенантів. Про це повідомляє Львівський портал.

Як і минулого року, через карантинні обмеження церемонія проходила на стадіоні у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Дипломи про здобуття освіти отримали 572 вихованці Академії сухопутних військ. Серед цьогорічних випускників є 48 дівчат.

Кожен п`ятий сьогоднішній випускник – учасник бойових дій на сході України, який вступив на навчання в Академію безпосередньо з фронту. 10 цьогорічних випускників – за мужність і героїзм, виявлені під час війни, вже нагороджені державними нагородами.

Під час урочистостей традиційно зачитали клятву випускника. Кращим випускникам академії вручили золоті медалі. А кращому випускнику Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного 2021 року — лейтенантові Роману Невірку вручили особливу відзнаку — пірнач.

Після урочистих привітань Владика Степан Сус благословив випускників, а присутні отці освятили їх свяченою водою.

А потім було багато обіймів та привітань від рідних та побратимів.

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Фото: Андрій Котенський