Росія розгортає війська на кордоні з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО, – ЗМІ

У росії неподалік від кордону з Фінляндією помітили важке озброєння, включаючи ракетні системи. Це сталося через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО. Про це пише Укрінформ із посиланням на Daily Mail.

На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як дорогою біля кордону з російського боку рухаються два берегові ракетні комплекси. За попередніми даними, йдеться про мобільну систему берегової оборони К-300П «Бастіон-П», що призначена для знищення від надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.

Як стверджує видання, розгортання військ рф почалося після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що уряд «до середини літа завершить дискусію» щодо подання заявки на членство в НАТО.

За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають росію «значною військовою загрозою». Цей показник є на 25% більший, ніж минулого року.

Як писав Львівський портал, у відповідь на намір Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що цей крок «не поліпшить» ситуацію з безпекою в Європі. А перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації рф Володимир Джабаров пригрозив, що вступ Фінляндії в НАТО зробить її ціллю для російських заходів у відповідь.

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Альянс готовий швидко надати членство Фінляндії та Швеції, якщо вони подадуть відповідні заявки.

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