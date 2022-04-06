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У росії погрожують Фінляндії через її намір вступити до НАТО

Наталя Дуляба

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Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації рф Володимир Джабаров погрожує, що вступ Фінляндії в НАТО зробив би її ціллю для російських заходів у відповідь. Про це пише Українська правда з посиланням на російське державне агентство Риа Новости.

За словами Джабарова, якщо Фінляндія вступить до НАТО, то росія відразу відповість на це.

«Вступ Фінляндії в НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь», – заявив російський сенатор.

На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще – цієї весни.

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом «принципи та процедури» прийняття до Альянсу нових членів.

Як писав Львівський портал, генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Альянс готовий швидко надати членство Фінляндії та Швеції, якщо вони подадуть відповідні заявки.

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