Міноборони про хімзброю у Маріуполі: можливо, це були фосфорні боєприпаси

Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі. Попередньо підозрюють. Що це могли бути фосфорні боєприпаси. Про це пише Українська правда з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

«Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

При цьому Ганна Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї росією існує і він доволі високий.

Як писав Львівський портал, ввечері 11 квітня полк «Азов» повідомив, що росіяни скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину. У постраждалих виникла дихальна недостатність і вестибуло-атактичний синдром.

Згодом лідер «Азов» Андрій Білецький уточнив, армія рф застосувала хімічну зброю над заводом «Азовсталь», який утримують бійці полку. Ознаки отруєння мають троє військових.

«Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю», – наголосив Андрій Білецький.

Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.

Що б там не було – Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8 — Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.