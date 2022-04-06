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Росіяни ґвалтували дітей, жінок, чоловіків і літніх людей, – Венедіктова

Ольга Денисяка

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Російські військові здійснювали сексуальне насилля відносно українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час наради з правоохоронними і державними органами, а також громадським сектором щодо розслідування фактів статевих злочинів.

За словами Генпрокурора, осійські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля відносно українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Правоохоронці отримують оперативну інформацію про факти такої наруги, такі повідомлення розміщують у соцмережах.

«Але про це мовчать жертви. Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх. Напрацьовуємо дієвий алгоритм щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично. В цьому дуже допоможуть громадські організації, бо саме їм, як свідчить практика із протидії домашньому насиллю, довіряються потерпілі. І тут ми будемо в синергії: від них безпека і терапія, від нас захист прав жертв і покарання винних», – наголосила Ірина Венедіктова.

Учасники наради погодилися на необхідності застосування міжнародних протоколів розслідування таких воєнних злочинів. А також потребі проводити експертизу всіх вбитих жінок на предмет можливих згвалтувань.

«Ми маємо розповсюдити зрозумілу інструкцію для жертв, як зафіксувати злочин. Але пам’ятаємо, що там де немає зв‘язку, нас навряд оперативно повідомлять навіть за бажання. Там, де немає світла, годі сподіватися, що потерпіла особа зможе сфотографувати травми на телефон», – підкреслила Ірина Венедіктова.

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